Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Aouchiche ciblé par les Verts ? La réponse !

Publié le 28 avril 2020 à 18h30 par Alexandre Higounet

Plusieurs informations ont circulé sur un intérêt de l’ASSE pour le jeune milieu de terrain du PSG, Adil Aouchiche. Que faut-il en penser ? Réponse.

Ces derniers temps, plusieurs médias ont annoncé que l’AS Saint-Etienne avait marqué un intérêt pour Adil Aouchiche, le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, considéré comme l’un des bons espoirs du football français. Qu’en est-il exactement ?

La question financière…

Selon nos informations, le dossier Aouchiche a bel et bien été ouvert par la direction de l’ASSE, conformément à la stratégie de rajeunissement de l’effectif dressée par le staff technique, et notamment Claude Puel. Des contacts ont été pris avec l’entourage du jeune milieu de terrain du Paris SG. Pour autant, l’affaire s’annonce très difficile pour le club stéphanois. En effet, les Verts se heurteraient au prix de l’opération. Les tarifs, à l’image des montants de la prime à la signature, ne cadreraient plus avec la faible marge de manœuvre financière de l’ASSE, qui doit mener une sévère politique de rigueur dans les prochains mois. Saint-Etienne pourrait donc avoir du mal à rester dans la course sur le dossier Aouchiche. Affaire à suivre dans les prochains mois.