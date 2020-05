Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces joueurs du Real Madrid qui font rêver Leonardo !

Publié le 8 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Si le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé, Leonardo a lui aussi certains objectifs au sein de l’effectif de Zinedine Zidane.

Après avoir négocié les dossiers Keylor Navas et Alphonse Areola, le PSG et le Real Madrid sont appelés à de nouveau négocier. Et tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé. Alors que l’opération apparait très compliquée pour cet été, c’est en 2021 que les Merengue devraient s’attaquer au prodige français. A voir maintenant ce que donneront les négociations avec Leonardo, qui lui aussi surveille certains talents du Real Madrid.

Leonardo a coché certains noms