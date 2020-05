Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG prépare l’opération Varane !

Publié le 6 mai 2020 à 18h30 par Alexis Bernard

Selon nos informations exclusives, le PSG a entamé des discussions avec les représentants de Raphaël Varane dans la perspective d’une arrivée future.

Le PSG se cherche un nouveau patron en défense. Après avoir verrouillé l’avenir de Marquinhos, nouveau leader du projet parisien, Leonardo souhaite lui adjoindre un nouveau taulier à ses côtés et prendre la succession de Thiago Silva. Après avoir imaginé un changement cet été, Leonardo a changé son fusil d’épaule et se tourne vers l’option d’une prolongation d’ O Monstro . Mais le directeur sportif brésilien n’a pas pour autant mis de côté son désir de construire une défense d’avenir pour Paris. En prolongeant Thiago Silva, il s’offre simplement du répit. Et dans le même temps, il prépare un plus gros coup pour 2021…

Des discussions avec Varane