Mercato - PSG : Le confidences surréalistes de la femme d'Angel Di Maria !

Publié le 6 mai 2020 à 9h45 par A.M.

Passé une saison par l'Angleterre en 2015, Angel Di Maria garde un très mauvais souvenir de son expérience à Manchester United. Mais visiblement, c'était encore pire pour sa femme Jorgelina Cardoso.

Arrivé en Europe en 2010, Angel Di Maria a connu Lisbonne par le biais de Benfica avant de rejoindre le Real Madrid. Mais en 2014, il rejoint finalement Manchester United alors qu'il venait de remporter la Ligue des Champions avec le club merengue. Une expérience qui a tourné au cauchemar, tant d'un point de vue sportif, puisque le Fideo n'a jamais réussi à montrer son meilleur visage sous les ordres de Louis Van Gaal, que d'un point de vue personnel. Le joueur et sa femme, Jorgelina Cardoso, ne se sont jamais adapté à la vie mancunienne, et seront tout heureux d'aller à Paris l'année suivante, le PSG recrutant l'international argentin durant l'été 2015. Un soulagement pour la famille d'Angel Di Maria. En effet, comme le raconte Jorgelina Cardoso à l'émission argentine Los Ángeles de la Mañana , ils ont vécu un calvaire dans le nord de l'Angleterre.

«Manchester, c’était horrible, je n’aimais rien»