Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça chaufferait pour Mauro Icardi !

Publié le 6 mai 2020 à 9h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aimerait conserver Mauro Icardi qui dispose d’une option d’achat dans le prêt convenu entre le club parisien et l’Inter l’été dernier. Et tous les signaux seraient au vert pour qu’il prolonge son aventure parisienne.

Auteur d’une première partie de saison plus que convaincante avec le PSG, Mauro Icardi a écarté tout possible doute autour de sa venue l’été dernier. Prêté pour la totalité de la saison par l’Inter avec option d’achat non obligatoire fixée aux alentours de 70M€, l’international argentin avait connu une deuxième partie de saison délicate avec le club nerazzurri où il n’avait pas beaucoup joué. Au PSG, Icardi a également subi un coup de mou et n’a d’ailleurs pas disputé la moindre minute de la double confrontation face au Borussia Dortmund en 1/8ème de finale de Ligue des champions. De quoi soulever quelques interrogations sur la suite de son aventure au PSG.

Icardi en passe de dire oui à Leonardo