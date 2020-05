Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Icardi bientôt bouclé par Leonardo ?

Publié le 6 mai 2020 à 8h15 par B.C.

Prêté par l'Inter au PSG cette saison, Mauro Icardi ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. De son côté, Leonardo souhaiterait rapidement boucler le transfert définitif de l'Argentin.

L'été dernier, Leonardo frappait un grand coup en récupérant gratuitement Mauro Icardi sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une année plus tard, le mystère reste entier concernant l'avenir de l'attaquant argentin. Icardi appartient toujours à l'Inter, qui ne souhaite toutefois pas le récupérer, et ne verrait pas d'un mauvais œil son retour en Italie. La Juventus et le Napoli lorgnent justement le numéro 18 du PSG, tandis que les intentions de Leonardo à son sujet restent incertaines. Ce mardi, la Gazzetta expliquait pourtant que l'Italo-brésilien aurait entamé les discussions pour conserver Mauro Icardi cet été, une offensive qui se confirme.

L'option d'achat d'Icardi levée d'ici le 31 mai ?