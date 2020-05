Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue offensive inattendue pour Leonardo ?

Publié le 6 mai 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que ce n’est pas certain que Mauro Icardi et Edinson Cavani soient toujours au PSG la saison prochaine, Leonardo agirait en conséquence pour renforcer le secteur offensif.

Avec les conséquences financières du coronavirus, cela semble difficile de voir Kylian Mbappé et Neymar quitter le PSG. En revanche, en ce qui concerne l’identité du numéro 9, cela est plus incertain. En effet, Edinson Cavani se rapproche d’un départ, étant en fin de contrat. Et si Mauro Icardi semblait être le successeur désigné du Matador, il pourrait également ne pas rester. Leonardo pourrait donc devoir considérablement se renforcer offensivement. Et une première recrue serait sous ses yeux.

L’option Choupo-Moting ?

Pour se renforcer offensivement, et à moindre coût, Leonardo pourrait avoir trouvé une solution. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, le PSG serait prêt à prolonger d’un an le contrat d’Eric Maxim Choupo-Moting. En fin de contrat et clairement pas dans les plans de Thomas Tuchel, le Camerounais était appelé à partir librement en fin de saison. Leonardo pourrait donc en avoir décidé autrement et on pourrait ainsi voir Choupo-Moting encore une année avec le maillot du PSG.