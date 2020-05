Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint de tourner la page pour Umtiti ?

Publié le 5 mai 2020 à 14h15 par Th.B.

En Espagne, la presse fait état d’un intérêt de Leonardo pour Samuel Umtiti. Le PSG ne devrait pas pouvoir mettre la main sur le défenseur du FC Barcelone cet été.

Samuel Umtiti est certes sous contrat jusqu’en juin 2023, cependant, son avenir pourrait ne pas s’écrire du côté du FC Barcelone. Un temps indiscutable au Barça , sa blessure au genou contractée après la Coupe du monde 2018 et le fait qu’il n’ait pas voulu se faire opérer a joué en sa défaveur. En effet, le champion du monde tricolore ne s’est jamais totalement remis de cette blessure et a vu Clément Lenglet prendre sa place à la fois au FC Barcelone et en Équipe de France. Afin de redessiner les contours de son effectif cet été, le Barça voudrait se séparer de son défenseur. Mundo Deportivo et SPORT , deux journaux catalans, révélaient ces derniers jours un intérêt de Leonardo pour Samuel Umtiti.

Umtiti plus proche de l’Angleterre que du PSG ?