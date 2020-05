Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo regarde bien du côté du Barça pour la succession de Silva !

Publié le 3 mai 2020 à 19h45 par H.G.

Alors que Thiago Silva pourrait être amené à quitter le PSG prochainement, le club de la capitale pourrait jeter son dévolu sur Samuel Umtiti afin de compenser le départ de son capitaine âgé de 35 ans.

Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva pourrait quitter le PSG en juin prochain au terme de son contrat. Une page serait donc sur le point de se tourner à Paris, même si l’hypothèse que le capitaine parisien prolonge finalement son bail n’est pas encore à écarter. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 15 avril dernier, Leonardo a changé ses plans avec le Brésilien et lui a transmis une proposition afin qu’il renouvelle son contrat pour une année supplémentaire. Cependant, alors que rien n’est encore bouclé pour que Thiago Silva prolonge éventuellement son aventure parisienne, le PSG se serait lancé à la recherche d’un nouveau défenseur central pour compenser le potentiel départ de celui qu’on surnomme O Monstro . Et cette quête pourrait bien avoir mené les pensionnaires du Parc des Princes tout droit vers Samuel Umtiti à en croire les dernières informations venues de l’autre côté des Pyrénées.

Le profil d’Umtiti plairait particulièrement à Leonardo !