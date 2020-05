Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo rêve de ce joueur presque parfait…

Publié le 3 mai 2020 à 15h30 par La rédaction

Courtisé par le FC Barcelone et le Real Madrid, le milieu de terrain international espagnol du Napoli Fabian Ruiz est également dans les petits papiers de Leonardo pour la saison prochaine. Et son profil a tout pour plaire au directeur sportif parisien…

Grand, fin et très technique : voilà comment on pourrait décrire le milieu de terrain, et international espagnol, du Napoli, Fabian Ruiz. Depuis son arrivée en provenance du Betis en juillet 2018 contre quelques 30 millions d’euros, l’international espagnol ne cesse de monter en puissance. De plus en plus à l’aise balle au pied, lui qui était déjà doté d’une très grande qualité technique, il a su se montrer très impressionnant dans les grands matchs du côté de la Serie A et en Ligue des Champions. Un titre de champion d’Europe avec les espoirs de la Roja plus tard, Fabian a tapé dans l’œil de tous les plus grands d’Europe, qui se lancent désormais dans une gigantesque course contre la montre pour faire signer ce diamant qui peut encore être poli…

Leonardo au taquet sur lui

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo en pince clairement pour Fabian Ruiz. Très technique, évoluant au poste de milieu relayeur, Fabian dispose d’une vision du jeu et d’un QI football absolument sensationnels, ce qui lui a permis, donc, de taper dans l’œil de plus d’un cador. Leonardo a donc craqué sur lui, et pourrait tenter de le faire venir à Paris l’été prochain dans le cadre de son nouveau projet pour le PSG. Cependant, les concurrents sont nombreux, et pas des moindres, puisque le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City sont aussi au taquet dans ce dossier. Également très grand (1m90), Fabian a tout pour jouer le rôle du récupérateur et créateur parfait pour le PSG. Mais la concurrence sera rude, puisqu’un club pourrait avoir les faveurs de Fabian…

Avantage Barça ?

En effet, quand on regarde de plus près le dossier, un club pourrait avoir les faveurs de Fabian Ruiz : le FC Barcelone. Et ce, pour plusieurs choses. Tout d’abord, le jeu du Barça conviendrait totalement à Fabian, qui pourrait devenir LA nouvelle plaque tournante du Barça, à l’heure où il faut clairement commencer à penser à la succession de Sergio Busquets. Ensuite, parce que le joueur lui-même se dirait flatté de l’intérêt du Barça (en même temps, qui ne pourrait pas l’être…). Mais aussi et surtout grâce à Quique Setien. En effet, les deux hommes se connaissent parfaitement, puisque Fabian Ruiz a déjà évolué sous les ordres du technicien espagnol lors de son passage au Betis lors de la saison 2017-2018. Les deux hommes s’apprécient beaucoup, et la perspective de travailler de nouveau avec l’entraîneur qui l’a révélé aux yeux du grand public pourrait fortement intéresser Fabian, qui pourrait même sauter le pas dès cet été. Cependant, le Barça devra certainement payer le prix fort, puisque le joueur ne partirait pas pour une somme inférieure à 80 millions d’euros. Et avec une potentielle prolongation de contrat dans les tuyaux pour Fabian Ruiz du côté du Napoli, les enchères pourraient encore rapidement augmenter…