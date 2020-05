Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Partey, Fabian… Ces conseils adressés à Leonardo !

Publié le 3 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Evoquant les pistes Thomas Partey et Fabian Ruiz au PSG, Jérôme Rothen a conseillé Leonardo.

A l’approche du mercato estival, Leonardo s’active actuellement pour trouver des renforts pour l’entrejeu du PSG. Pour cela, les pistes sont nombreuses et les profils également. Parmi les différentes pistes étudiées, on retrouve notamment le nom de Fabian Ruiz (Naples). En effet, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le directeur sportif parisien apprécie particulièrement les qualités du milieu de terrain espagnol, qui pourrait apporter un plus physique, mais aussi technique. Fabian Ruiz sera-t-il alors l’heureux élu ? Il ne faut également pas oublier Thomas Partey, actuellement à l’Atlético de Madrid. Deux profils totalement différents et Jérôme Rothen n’a pas manqué de le souligner.

« Il y a le joueur physique ou le joueur technique »