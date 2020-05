Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le latéral parfait pour Paris, c’est lui ?

Publié le 2 mai 2020 à 20h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG pour le prochain mercato estival, le latéral gauche du FC Porto Alex Telles a tout pour réussir à Paris. Portrait de ce qui pourrait être le latéral parfait pour le PSG.

Brassard de capitaine au bras, numéro 27 dans le dos : c’est ainsi qu’Alex Telles foule les pelouses de Liga NOS, cette saison, sous le maillot du FC Porto. Apparu à 23 reprises en championnat sous le maillot des Dragons , à 8 reprises en Ligue Europa, Alex Telles fait partie des titulaires indiscutables du côté de Porto. Avec 8 buts et 5 passes décisives en championnat, il est le défenseur le plus prolifique de Liga NOS et fait partie de la short-list du PSG… Avec un succès garanti ?

Prêts en série et confirmation

Débarqué du Grêmio, au Brésil, en 2014, Alex Telles commence tout doux en signant du côté du Galatasaray. Là-bas, il s’affirme comme étant un latéral plein d’avenir, et dispute 36 rencontres toute compétitions confondues avec le club stambouliote lors de sa première saison. Après un prêt d’un an du côté de l’Inter Milan, le FC Porto craque et claque 6,5 millions d’euros pour attirer Telles. Dès son arrivée en 2016, Alex Telles s’impose comme étant un joueur important, tant dans le vestiaire que sur le terrain, et ne quitte quasiment plus le onze de départ des Dragons . Promu régulièrement capitaine depuis le début de saison, Telles a déjà disputé 183 rencontres avec le FC Porto et engrangé beaucoup d’expérience depuis son arrivée au Portugal, entre la course au titre et les compétitions européennes. Une expérience qui pourrait bien faire la différence…

Le latéral parfait pour Paris ?

Car en effet, Alex Telles attire du monde. Depuis quelques mois, Leonardo a coché le nom de Telles dans sa short-list afin de succéder à Layvin Kurzawa sur le côté gauche, ce dernier n’ayant toujours pas reçu d’offre de prolongation de contrat de la part de la direction parisienne. Et on comprend pourquoi le compatriote de Neymar plaît tant au PSG. Rapide, endurant, et surtout très offensif, il a le profil du latéral moderne parfait. Capable d’influencer le jeu offensif et de son équipe comme de stopper tout offensive adverse sur son côté, Telles peut parfaitement évoluer dans une défense à 4, ou encore en tant que piston gauche dans un dispositif à 3 défenseurs, plusieurs fois expérimenté par Thomas Tuchel. Dès son arrivée, Telles pourrait être placé en concurrence avec Juan Bernat, qui réalise de très bonnes performances depuis son arrivée à Paris. Le PSG étant autorisé à négocier avec l’agent de Telles, Pini Zahavi, ils conservent une longueur d’avance sur le concurrent principal dans ce dossier, à savoir Chelsea…