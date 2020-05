Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler bientôt bradé ?

Publié le 2 mai 2020 à 15h30 par La rédaction

Avec de moins en moins de temps de jeu du côté de Paris, Julian Draxler commence à réfléchir à un potentiel départ. Tant que son profil est toujours intéressant et peut toujours rapporter une belle somme au PSG, Leonardo pourrait être tenté de brader son milieu international allemand lors du prochain mercato…

Julian Draxler bientôt loin de Paris ? La rumeur revient tous les ans ou presque depuis sa signature au PSG en 2017. Pendant un temps courtisé par Arsenal, Draxler avait finalement toujours décidé de rester du côté du PSG pour tenter de s’imposer et de grappiller du temps de jeu par ci par là, en tentant de faire bonne figure sur le terrain à chaque apparition. Pourtant, l’international allemand pourrait être tenté par un départ l’été prochain. Si les prétendants ne se bousculent pour l’instant pas, cela pourrait changer dans les prochains mois, le PSG étant apparemment prêt à faciliter le départ de l’ancien joueur de Wolfsbourg…

Le Hertha Berlin sur le coup

Ainsi, dès l’été dernier, le Hertha Berlin avait manifesté son intérêt pour l’international allemand. Polyvalent, capable d’évoluer en tant que milieu relayeur, milieu offensif ou encore ailier, Julian Draxler possède encore beaucoup d’atouts pour attirer plusieurs clubs européens. D’un profil toujours intéressant, le milieu de 26 ans pourrait décider de « relancer » une carrière un peu à l’arrêt à cause du manque de temps de jeu du côté de Paris. Car en effet, le milieu international allemand ne compte que 685 minutes de jeu en Ligue 1 cette saison. Un maigre bilan pour un joueur capable de prétendre à une place en sélection allemande. Un départ du côté du Hertha Berlin pourrait donc être envisageable, d’autant que ces derniers semblent vouloir entrer dans une autre dimension après l’arrivée du nouveau propriétaire. Avec Draxler comme pièce centrale de ce nouveau projet, le Hertha pourrait tenter de jouer les premiers rôles en Bundesliga. Selon nos informations, le Borussia Dortmund est également sur le dossier, prêt à dégainer si une ouverture est possible. Une perspective intéressante pour le milieu de terrain du PSG a un an de l’Euro…

Le meilleur moment pour partir

En outre, le moment semble parfait pour un départ de Paris. En effet, Draxler est clairement en manque de temps de jeu, et surtout il n’est pas utilisé à bon escient par Thomas Tuchel. Bien plus décisif en soutien d’un attaquant en tant que numéro 10, Julian Draxler pourrait décider de quitter le navire parisien afin de tenter de grappiller du temps de jeu. Pour quel objectif ? C’est très simple : un billet pour l’Euro. Si Draxler s’était fait à l’idée de ne potentiellement pas le disputer cet été avec la Mannschaft, les choses pourraient changer à cause du coronavirus et du report de la compétition à l’été 2021. Si Draxler reçoit une offre intéressante, difficile de refuser donc de signer dans un club où il disposera du temps de jeu dont mérite son talent… Si cette offre finit un jour par arriver. Et s’il accepte de baisser son salaire, principal souci de sa situation depuis plusieurs saisons.