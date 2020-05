Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi prêt à tout gâcher ?

Publié le 2 mai 2020 à 13h30 par La rédaction

Lionel Messi et son clan réfléchissent à son avenir et à la possibilité de quitter le FC Barcelone. S’il part, l’Argentin pourrait ainsi gâcher son histoire d’amour avec la Catalogne…

La chose semble à première vue impensable pour tout fan de football. Et pourtant, cela pourrait bien arriver. La légende du FC Barcelone et du football, Lionel Messi, pourrait quitter le FC Barcelone assez rapidement. La Pulga et son clan sont en train de réfléchir quant à son avenir. Et il est impossible d’exclure totalement la possibilité d’un départ tant la situation de Barcelone est compliquée. Depuis quelques mois, les dirigeants catalans de faire signer un nouveau contrat à Lionel Messi. Pourtant, les négociations traînent, et l’avenir de la Pulga semble s’écrire plus loin que jamais du FC Barcelone. L’international argentin refuse de revoir à la baisse ses prétentions salariales, et le Barça pourrait ne pas accéder à ses demandes par manque d’argent. En dépensant sans compter et de manière compulsive lors des précédents mercatos, le FC Barcelone s’est mis en difficulté. Et la prolongation de Messi se retrouve en danger à cause de cette mauvaise gestion de leur argent depuis quelques saisons. L’argent pourrait donc manquer et pousser Lionel Messi à un départ…

Des conditions inaccessibles

Outre l’argent, un autre problème se profile pour la prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone. En effet, outre ses demandes salariales, la Pulga a fixé de nouvelles demandes et conditions à sa signature. Parmi elles, il y a le retour d’un certain Neymar. Problème : cela ne sera certainement pas possible pour le FC Barcelone si les Blaugranas réalisent le transfert de Lautaro Martinez, qui devrait s’élever à 111 millions d’euros en cas de paiement de la clause libératoire de l’international argentin de l’Inter Milan, ou un peu moins en cas d’offre incluant quelques joueurs de l’effectif barcelonais dans la transaction. Après un tel transfert, le Barça ne pourra s’offrir un joueur à 150-200 millions d’euros, et l’international brésilien et ami de Messi devrait rester au PSG l’été prochain…

Le Barça est en crise

Dernier problème : la crise traversée en interne par le FC Barcelone. Depuis des années, Lionel Messi et les performances du Barça servent de cache misère en Catalogne, et le FC Barcelone est en crise. Le Coronavirus n’a fait qu’accélérer les choses à Barcelone, et désormais le monde entier est au courant de la crise traversée par le Barça. Le président, Bartomeu, a demandé la démission de plusieurs membre importants de la direction barcelonaise, et 6 d’entre eux ont déjà démissionné. Des suspicions de corruption s’empilent du côté de Barcelone et Bartomeu ne semble pas prêt à lâcher la présidence du club, lui qui ne peut pas briguer un troisième mandat. Une machination tentaculaire, qui verrait Bartomeu tenter de placer l’un de ses proches à la tête du club afin de tenter de continuer à gouverner le Barça dans l’ombre. Les problèmes semblent profonds au FC Barcelone, et ces derniers se retrouveraient donc désormais avec leurs problèmes exposés au grand jour, et un Messi plus proche que jamais d’un départ…