Mercato - Real Madrid : Modric bientôt à Miami ?

2 mai 2020

En perte de vitesse du côté du Real Madrid, le Ballon d’Or 2018 Luka Modric pourrait bientôt quitter le navire madrilène. Et une « destination exotique » semble lui ouvrir ses portes…

L’heure du départ a-t-elle sonné pour Luka Modric ? Le Ballon d’Or 2018, à 34 ans, pourrait faire partie des joueurs placés sur la fameuse « liste noire » du Real Madrid. Cette liste comporterait le nom de plusieurs joueurs annoncés sur le départ, comme notamment Gareth Bale, James Rodriguez, Eder Militao, ou encore Marcelo. Grâce à cette opération dégraissage, le Real se garantit les fonds pour effectuer un nouveau mercato ambitieux, tourné vers la jeunesse. La place de Luka Modric serait donc en danger, et ce dernier pourrait bientôt trouver une nouvelle chaussure à son pied…

Barré par la concurrence

Qui aurait cru, après la Coupe du Monde 2018 phénoménale et sa nomination en tant que Ballon d’Or, dire cela un jour ? Pourtant, c’est bien le cas : Luka Modric est barré par la concurrence au Real Madrid. Après avoir contracté une blessure en début de saison, le milieu international et capitaine croate a vu Federico Valverde grappiller du temps de jeu… Et littéralement exploser au plus haut niveau. Sa technicité et sa vivacité ont fait tourner la tête de bon nombre de défenses de Liga, ce qui a eu pour conséquence de compliquer le retour dans le 11 de Modric une fois sa rééducation terminée. Depuis, Modric grappille quelques minutes de jeu par-ci par-là, mais restait tout de même important dans le groupe pour encadrer les jeunes et dans la rotation. Seulement voilà : à 34 ans, Luka Modric a désormais ses plus belles années derrière lui. L’heure du départ a peut-être sonné pour lui…

Un dernier challenge en MLS ?

Ainsi, plusieurs options s’offrent à Modric, toujours attractif sur le marché des transferts. Pourtant, la destination la plus probable qui se profile semble pour le moins exotique : et si Modric partait en MLS ? La rumeur enfle ces derniers temps. Le club de David Beckham, l’Inter Miami, pourrait tenter de faire venir Modric et James Rodriguez lors du prochain mercato. Cependant, Luka Modric souhaiterait aller jusqu’au bout de son contrat du côté du Real Madrid, et pourrait se laisser tenter par une dernière expérience en Europe, alors que l’AC Milan et l’Inter semblent toujours très intéressés par le profil de l’international croate. Affaire à suivre sur le prochain mercato, alors que la question de l’avenir de Modric semble toujours se poser…