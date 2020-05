Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Lihadji (OM), le très très gros coup de l’été ?

Publié le 2 mai 2020 à 11h30 par La rédaction

Isaac Lihadji pourrait rejoindre le LOSC et quitter l’OM sans avoir pris le temps de faire valser le Vélodrome. Considéré comme l’un des plus grands talents de la formation marseillaise, il a tout pour devenir un futur crack de Ligue 1. Et donc un coup en or pour le LOSC.

Il fait partie de ces jeunes joueurs qui décident de ne pas signer professionnels dans leur club formateur. Isaac Lihadji devrait en effet quitter l’OM pour signer professionnel dans un autre club de Ligue 1. Comme révélé par le10sport.com , c’est bel et bien le LOSC qui serait en pole position sur ce dossier, et ce dernier pourrait toucher le gros lot avec ce recrutement. Son coéquipier avec la réserve de l’OM, Alexandre Phliponeau, déclarait même lors d’un entretien que Isaac Lihadji était « le plus talentueux » de l’équipe. De quoi rendre fou plus d’un supporter de l’OM, qui voit une véritable pépite leur passer sous le nez. Au cœur de cette envie de départ de Lihadji, il y aurait une histoire d’argent. En effet, Lihadji demandait une prime à la signature de son contrat professionnel très juteuse, et un excellent salaire pour un jeune ailier, et la clan Lihadji aurait pris la décision d’envoyer le prodige du côté du LOSC. Le projet lillois aurait séduit le joueur et son entourage, et la récente réussite de Nicolas Pépé et des autres joueurs offensifs lillois (Jonathan Bamba, Jonthan Ikoné, Victor Osimhen…) aurait penché dans la balance. Le Borussia Dortmund était aussi très intéressé par le joueur, qui aurait finalement choisi le Nord de la France.

Un coup en or pour le LOSC

Comme l’a dit Alexandre Phliponeau, Isaac Lihadji est le jeune joueur marseillais le plus talentueux de sa génération. Très technique, rapide et doté d’un très bon sang-froid devant le but, le jeune prodige n’a pas eu le temps de réussir sous les ordres d’André Villas-Boas. Les négociations houleuses pour sa prolongation de contrat ont influencé les choix du coach, invité à ne pas l’utiliser pour tenter de le convaincre de signer. Mais le talent pur a continué de parler avec la réserve de l’OM et aujourd’hui, le jeune Lihadji (18 ans) s’impatiente. Ce dernier souhaite désormais passer professionnel et faire parler son talent au plus haut niveau.



Appelé pour disputer la Coupe du Monde U17 avec l’Équipe de France en novembre dernier, Isaac Lihadji a réalisé un très beau parcours. Aux côtés des autres pépites Adil Aouchiche, Mbuku ou encore Georginio Rutter, l’attaque des Bleuets a fait un excellent tournoi et Lihadji a marqué à 3 reprises et délivré autant de passes décisives. De quoi rendre le joueur plus que désirable, et désiré. Avec son projet de formation de jeunes joueurs, le LOSC pourrait devenir le tremplin parfait pour la carrière du jeune Lihadji et toute la France a hâte de le voir à l’œuvre aux côtés de Jonathan Bamba ou encore Jonathan Ikoné. Et pour l’attirer, le LOSC ne devra débourser « que » 300 000 euros, soit le montant de l’indemnité de formation du jeune international U19 français. Un coup en or pour le LOSC…