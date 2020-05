Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger identifié pour Leonardo dans le dossier Depay ?

Publié le 1 mai 2020 à 14h15 par T.M.

Le nom de Memphis Depay aurait donc été coché par le PSG. Toutefois, Leonardo serait loin d’être le seul sur le coup.

A la recherche de sang neuf pour la saison prochaine, Leonardo pourrait bien se tourner vers l’OL pour renforcer le PSG. Alors que le nom d’Houssem Aouar avait été coché par le Brésilien, cela serait aussi le cas de Memphis Depay. L’attaquant néerlandais plairait notamment à Thomas Tuchel et une partie de la direction parisienne. Il y aurait d’ailleurs un gros coup à jouer. Selon ESPN , Depay ne voudrait pas prolonger et n’ayant donc plus qu’un an de contrat, il pourrait conséquent partir cet été.

Attention à l’Italie !