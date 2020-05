Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s’ouvre pour Leonardo avec Memphis Depay !

Publié le 1 mai 2020 à 12h45 par T.M.

Alors que le PSG ferait les yeux doux à Memphis Depay pour la saison prochaine, le Néerlandais serait plus proche que jamais de quitter l’OL.

Avec les incertitudes qui entourent l’avenir d’Edinson Cavani et Mauro Icardi, le PSG pourrait bien devoir se trouver un nouvel attaquant. Et si la solution se trouvait finalement du côté de l’OL ? En effet, selon les récentes informations d’Abdellah Boulma, Thomas Tuchel et une partie de la direction parisienne penseraient notamment à Memphis Depay. Avec des moyens réduits à cause du coronavirus, le Néerlandais pourrait donc être une belle opportunité, lui qui n’a d’ailleurs plus qu’un an de contrat avec l’OL.

Depay vers un départ ?