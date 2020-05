Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setién aurait tranché pour Ousmane Dembélé !

Publié le 1 mai 2020 à 9h30 par H.G.

Alors qu’il a régulièrement été annoncé sur le départ du FC Barcelone ces dernières semaines, Ousmane Dembélé devrait finalement rester en Catalogne la saison prochaine. Et Quique Setién ne serait pas étranger à cette tendance pour le futur de l’international français.

Arrivé à l’été 2017 avec l’étiquette du successeur de Neymar, Ousmane Dembélé n’a jamais réussi à justifier les 125M€ hors bonus investis par le FC Barcelone pour l’arracher au Borussia Dortmund. Il faut dire qu’entre blessures à répétions et polémiques extra-sportives, l’international français a davantage fait parler de lui en dehors des terrains qu’en match ces dernières années. L’ancien joueur du Stade Rennais n’a ainsi jamais fait l’étalage de toutes ses qualités sur la durée au Barça, une situation des plus frustrantes pour les observateurs des Blaugrana tant le talent de l’attaquant âgé de 22 ans saute aux yeux. Par conséquent, face à cette situation qui semble insoluble, plusieurs informations en provenance d’Espagne ont annoncé ces dernières semaines qu’Ousmane Dembélé pourrait être conduit à quitter le FC Barcelone dans les prochains mois, notamment dans un contexte où les dirigeants des pensionnaires du Camp Nou aimeraient récupérer des liquidités afin de mener à bien leurs projets en matière de recrutement. Seulement voilà, à en croire les dernières informations venues de l’autre côté des Pyrénées, Ousmane Dembélé pourrait se voir accorder une ultime chance de prouver sa valeur en Catalogne la saison prochaine.

Aucun départ ne serait à prévoir pour Ousmane Dembélé !