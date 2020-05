Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setien ouvre la porte à Lautaro Martinez !

Publié le 1 mai 2020 à 9h00 par T.M.

A la recherche du successeur de Luis Suarez, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Lautaro Martinez. Un joueur qui plait à Quique Setien.

Avec les répercussions financières du coronavirus, le FC Barcelone ne pourra finalement pas réaliser tous ses souhaits pour le mercato. De plus, il va falloir vendre pour avoir des liquidités. En interne, on pousserait ainsi pour régler au plus vite la succession de Luis Suarez. Et pour cela, tous les regards se tournent vers Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter Milan. Depuis plusieurs semaines, l’Argentin est annoncé comme la grande priorité des Blaugrana, mais reste désormais à se mettre d’accord avec les Lombards, qui réclament le paiement de la clause libératoire de Lautaro Martinez, soit 111M€.

« Lautaro est un grand joueur »