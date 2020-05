Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va devoir patienter pour Ivan Rakitic…

Publié le 1 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Constamment annoncé sur le départ lors deux dernières sessions des transferts, Ivan Rakitic ne semble pas avoir pris de décision pour la suite de sa carrière qui s’écrit pour le moment toujours du côté du FC Barcelone.

Il y a encore peu, Ivan Rakitic était un élément indéboulonnable de l’effectif du FC Barcelone. En effet, avant que Frenkie de Jong ne signe l’été dernier et qu’Arthur Melo émerge totalement, Rakitic avait encore sa place dans le onze de départ du Barça . Cependant, la donne a bien changé désormais, et le FC Barcelone semble vouloir se séparer du Croate, en attestent les deux dernières sessions des transferts. Néanmoins, Rakitic a résisté et a campé sur ses positions. Contractuellement au club culé jusqu’en juin 2021, le milieu de terrain du Barça pourrait bien passer l’été en Catalogne. Il n’a pas écarté cette idée.

« Je suis au meilleur moment de ma carrière, à mon âge de raison »