Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo dans le dossier Hakimi ?

Publié le 30 avril 2020 à 19h45 par D.M.

Achraf Hakimi voudrait retourner au Real Madrid à la fin de la saison, mais le joueur n’aurait pas de garanties sur son temps de jeu et se questionnerait sur son avenir. Une aubaine pour le PSG qui continuerait de le suivre.

Après deux ans passés au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi devrait retourner au Real Madrid. Son prêt se termine à la fin de la saison et comme le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité le 21 avril dernier, le latéral souhaite s’imposer à la Casa Blanca et ce, malgré l’intérêt du PSG. Une arrivée validée par Zinédine Zidane qui apprécierait la polyvalence du joueur. Toutefois, selon les informations d’ OK Diario , l’entraîneur du Real Madrid voudrait l’utiliser comme latéral droit. Or, Dani Carvajal occupe cette position et semble intouchable même si une concurrence pourrait être installée. Et en interne, Achraf Hakimi ne cacherait pas ses craintes.

Le PSG le suit toujours mais…