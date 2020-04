Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane aurait tranché pour Achraf Hakimi !

Publié le 30 avril 2020 à 17h15 par D.M.

Alors que le PSG a pris des renseignements sur Achraf Hakimi, prêté au Borussia Dortmund cette saison, Zinédine Zidane voudrait compter sur le latéral la saison prochaine

Prêté par le Real Madrid depuis 2018 au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi réalise des prestations remarquées en Bundesliga. Sa polyvalence est appréciée par Lucien Favre qui a fait du joueur marocain l’un de ses hommes forts. Mais son aventure au Borussia Dortmund devrait s’arrêter à la fin de la saison. Reste encore à savoir où il jouera la saison prochaine. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 21 avril dernier, le PSG suit de près sa situation, mais Achraf Hakimi souhaite s’imposer au Real Madrid. Toutefois l’accord de Zinédine Zidane était nécessaire pour entériner le retour du latéral à la Casa Blanca .

Zidane milite pour le retour d’Hakimi