Mercato - OGC Nice : Malang Sarr lâche une bombe pour son avenir !

Publié le 30 avril 2020 à 13h52 par La rédaction

Sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’à la fin de la saison, Malang Sarr a révélé avoir pour l’instant pris la décision de ne pas prolonger avec le club azuréen, tout en tenant un discours très élogieux de la Bundesliga.