Mercato - PSG : Une offensive à 25M€ de Leonardo pour Alex Telles ?

Publié le 30 avril 2020 à 13h15 par La rédaction

Le PSG serait idéalement placé dans le dossier Alex Telles et devrait prochainement formuler une offre à hauteur de 25M€.

L’aventure de Layvin Kurzawa au PSG touche à sa fin. Le latéral gauche voit son contrat se terminer en juin prochain et comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 20 avril dernier, le joueur n’a reçu aucune offre de prolongation de la part de sa direction. Le départ de l’international français semble être acté et pour le remplacer, Leonardo a jeté son dévolu sur Alex Telles. Toujours selon nos informations, le PSG s’est renseigné auprès de l’entourage du joueur de Porto, mais n’avait pas encore formulé d’offre le 23 avril dernier. Chose qui pourrait arriver très prochainement à en croire la presse portugaise.

Offre de 25M€ pour Telles ?