Mercato - PSG : Pourquoi Paris pourrait revenir sur Pogba

Publié le 30 avril 2020 à 11h45 par La rédaction

Le contexte rend favorable le lancement d’une offensive du PSG sur Pogba. Mais pas à n’importe quelle condition. Analyse.

Selon les dernières informations de Calciomercato.com , le Real Madrid et la Juventus Turin resteraient en pole position sur le dossier Pogba, mais le Paris Saint-Germain resterait positionné. A l’analyse, cela n’aurait rien de surprenant.

Convaincre Mbappe…

En effet, si l’on part du principe que Leonardo souhaite axer sa stratégie sur le maintien en place du duo Neymar-Mbappe, il lui faut convaincre Mbappe de prolonger. Pour cela, on l’a dit, la dimension économique ne suffira pas. Il faudra persuader l’attaquant français que le projet PSG est le plus solide. Cela passe obligatoirement par une prolongation préalable de Neymar, mais également par le recrutement d’une pointure au milieu de terrain, quitte à opérer à côté à des choix de recrutement plus malins (prolongation de Thiago Silva en charnière, utilisation d’Icardi comme monnaie d’échange avec la Juve pour récupérer plusieurs joueurs, etc…). Au milieu, Pogba a le parfait profil de la pointure, d’autant que Mbappe et lui ont été champions du monde ensemble… Il apparaît donc tout à fait logique que Paris soit positionné sur Pogba. Mais compte tenu de son coût, le plus probable soit que le PSG adopte une position d’attente, peut-être dans l’idée de convaincre le joueur d’attendre un an pour signer à Paris en juin 2021, avec un prix de transfert plus bas puisque Pogba sera soit libre, soit n’aura plus qu’un an de contrat si MU lève l’option unilatérale dont il dispose pour le prolonger d’un an…

