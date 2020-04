Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette mise au point sur l’avenir de Pogba !

Publié le 30 avril 2020 à 7h00 par J.-G.D.

Journaliste de Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio fait un point précis sur le futur de Paul Pogba, piste du Real Madrid, du PSG et de la Juventus, avec Manchester United.

Lié à Manchester United jusqu’en 2021, Paul Pogba sera l’un des grands protagonistes de ce mercato estival. Entre l’intérêt du Real Madrid et du PSG ou un éventuel retour à la Juventus, le milieu de terrain des Red Devils peut s’attendre à une intersaison mouvementée. Un départ n’est pas à exclure pour l’international tricolore, et lors d’un jeu de questions-réponses sur Sky Sports , Gianluca Di Marzio, journaliste, envoie un message fort sur l’avenir de Pogba.

« Pogba pourrait partir parce qu'il n'a plus qu'un an de contrat »