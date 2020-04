Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta a trouvé la solution pour cet été !

30 avril 2020

Cet été, Andoni Zubizarreta va devoir se creuser les méninges pour renforcer l’OM. Mais l’Espagnol pourrait bien avoir trouver la solution.

L’argent manque à l’OM et cela sera encore plus le cas avec la crise liée au coronavirus. Les caisses sont donc vides et forcément, cela aura un impact sur le recrutement phocéen. Cette situation devrait ainsi donner quelques maux de tête à Andoni Zubizarreta, qui pourrait être obligé de vendre les joueurs à forte valeur marchande tandis qu’il faudra tenter des paris à moindre coût pour espérer attirer des joueurs. Toutefois, Zubizarreta pourrait finalement avoir trouvé une autre solution pour renforcer l’OM et elle est déjà sous ses yeux.

« Peut-être prolonger certains contrats »