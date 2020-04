Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Telles pourrait déjà faire une énorme victime !

Publié le 30 avril 2020 à 4h00 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral gauche pour cet été afin de compenser le probable départ de Layvin Kurzawa, le PSG se penche sur la situation d'Alex Telles. Et à en croire Arnaud Hermant, journaliste à L'Equipe, ce n'est pas bon signe pour Juan Bernat.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, il n'y a aucun contact entre Leonardo et Layvin Kurzawa au sujet d'une prolongation de contrat. Par conséquent, un départ de l'ancien Monégasque semble inévitable compte tenu du fait que son bail arrive à échéance au mois de juin. Par conséquent, le PSG lui cherche un successeur deux stratégies s'offrent au club de la capitale. La première consiste à recruter un un joueur ayant le profil de numéro 2 afin de laisser le poste de titulaire à Juan Bernat, et la seconde serait au contraire d'attirer un latéral de haut niveau pouvant concurrencer l'international espagnol. Et Leonardo semble clairement avoir opté pour la seconde option puisque ces derniers jours, le nom d'Alex Telles revient avec insistance et le transfert du joueur du FC Porto avoisinerait les 30M€. Et comme l'explique Arnaud Hermant, à ce prix-là, c'est clairement pour venir concurrence Juan Bernat dont le poste de titulaire serait donc menacé.

«Si Telles est recruté à ce prix, cela sera concurrencer Bernat»