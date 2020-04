Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet ancien du Real qui vise la place de Zidane...

Publié le 29 avril 2020 à 20h00 par D.M.

Ancien joueur du Real Madrid et actuel entraîneur de Guangzhou Evergrande, Fabio Cannavaro rêve toujours de prendre place sur le banc madrilène.

Zinédine Zidane a marqué l’histoire du Real Madrid en tant que joueur et réalise la même prouesse en tant qu’entraîneur. Revenu à son poste en mars 2019 après l’avoir quitté en mai 2018, le Français a, depuis ses débuts sur le banc madrilène, apporté à la Casa Blanca trois Ligue des champions supplémentaires (2016, 2017, 2018) et un nouveau titre de champion d’Espagne (2017). Sous contrat jusqu’en 2022, Zinédine Zidane devrait poursuivre son aventure au Real Madrid la saison prochaine, mais son poste reste extrêmement convoité.

« Vous devez penser au sommet, et le sommet est Madrid »