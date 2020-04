Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme obstacle pour Leonardo avec Pjanic ?

Publié le 29 avril 2020 à 19h45 par La rédaction

Pisté par le PSG Miralem Pjanic pourrait finalement rester à la Juventus l’été prochain. Cela pourrait notamment bloquer pour des raisons salariales...

Le prochain mercato du Paris Saint-Germain devrait être mouvementé. Pour réaliser de gros coups, Leonardo aurait décidé de tourner son regard vers la Serie A, un championnat qu’il connait très bien. Ainsi, le directeur sportif du PSG aurait notamment jeté son dévolu sur Miralem Pjanic. Arrivé à la Juventus en 2016 contre 32M€ en provenance de l’AS Roma, Pjanic pourrait ne pas aller au bout de son engagement qui prendra fin en juin 2023. Mais le coronavirus aurait totalement relancé l’avenir du joueur de la Juventus.

Un salaire trop élevé ?