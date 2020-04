Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations sur l’arrivée avortée de Pjanic au Barça

Publié le 29 avril 2020 à 10h30 par La rédaction

Alors que Miralem Pjanic serait sur les tablettes du PSG, le joueur de la Juventus pourrait aussi prendre la direction du FC Barcelone. D’abord parce que c’est son rêve, mais surtout parce que de nombreux contacts ont déjà été établis dans le passé...

Joueur de l’AS Roma depuis 2011, Miralem Pjanic est vite devenu un élément incontournable à son poste. Vision de jeu, adroit sur les coups de pieds arrêtés ou encore une qualité de passe presque inégalable, tant de qualités qui ont fait de l’œil à de nombreux clubs. C’est finalement la Juventus qui a réussi à se l’offrir en 2016. Les dirigeants du FC Barcelone ont toujours aimé le milieu bosniaque. Pour preuve, ils auraient tenté à trois reprises de recruter Pjanic...

« C’est mon rêve ! »