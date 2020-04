Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal est à fond sur cet ancien du FC Nantes, mais...

Publié le 29 avril 2020 à 9h30 par T.M.

Toujours à l’affût de nouveaux talents, le FC Barcelone serait visiblement tombé sous le charme d’Amine Harit, actuellement à Schalke 04.

En janvier dernier, le FC Barcelone choisissait de donner plus de temps de jeu à Jean-Clair Todibo en le prêtant. Le défenseur central a alors pris la direction de Schalke 04 et il a réalisé de belles performances avant l’interruption de la saison. De quoi convaincre le club allemand de vouloir continuer avec le Français, bien qu’il n’ait pas l’argent pour lever l’option d’achat de 25M€. Entre le Barça et Schalke 04, les discussions pourraient donc reprendre au sujet de Todibo. Des échanges durant lesquels le nom d’Amine Harit pourrait aussi être évoqué...

Le Barça apprécie Harit