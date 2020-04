Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce d’André Onana sur son avenir !

Publié le 29 avril 2020 à 8h45 par T.M.

Annoncé au PSG ou au FC Barcelone, André Onana a annoncé que l’heure de son départ de l’Ajax Amsterdam avait bel et bien sonné.

L’exode va continuer à l’Ajax Amsterdam. Après Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt, Donny Van de Beek et André Onana devraient être les prochains à quitter les Pays-Bas. Pour aller où ? Le portier camerounais ne manque en tout cas pas de prétendants. En effet, le FC Barcelone serait très intéressé, notamment face à l’incertitude autour de l’avenir de Ter Stegen. Le PSG serait également dans le coup à la recherche d’une doublure pour Keylor Navas, qui pourrait le remplacer à moyen terme. Onana, aussi apprécié en Angleterre, a donc l’embarras du choix et son départ de l’Ajax Amsterdam ne ferait désormais plus aucun doute, d’autant qu’il dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de demander son départ en cas d’offre importante.

« Le moment d’aller de l’avant »