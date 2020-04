Foot Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un frein à 40M€ pour ce successeur de Keylor Navas ?

Publié le 28 avril 2020 à 23h45 par H.G.

Alors que le PSG ferait partie des clubs intéressés par la perspective d’accueillir André Onana, le prix fixé par l’Ajax Amsterdam pour laisser filer l’international camerounais serait prohibitif pour les clubs qui le suivent.

Le chantier dans le secteur des gardiens de but du PSG n’est pas fini. Après s’être séparé de Gianluigi Buffon, Kevin Trapp et Alphonse Areola (qui devrait néanmoins revenir à Paris à l’issue de son prêt au Real Madrid), remplacés par Keylor Navas et Sergio Rico, le club de la capitale serait en quête d’une nouvelle doublure en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Peu convaincu par les performances du portier espagnol prêté par le FC Séville, le PSG aurait pris la décision de ne pas lever son option d’achat fixée à 10M€ et aurait coché le nom d’André Onana pour le remplacer, qui viendrait à terme prendre la succession du Costaricien de 33 ans. Seulement, le club parisien n’est pas le seul à être intéressé par l’ancien joueur de la Masia puisque le FC Barcelone aimerait lui-aussi faire revenir l’actuel portier de l’Ajax Amsterdam cet été. Cependant, il se pourrait que le dossier soit impossible à concrétiser pour les clubs intéressés par le Camerounais de 24 ans en raison des prétentions financières des Lanciers .

L’Ajax réclamerait 40M€ pour laisser partir Onana !