Mercato - PSG : Un nouveau prétendant prêt à passer à l'action pour Cavani ?

28 avril 2020

Sous contrat avec le PSG jusqu'à la fin de la saison, Edinson Cavani ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Alors qu'une prolongation n'est plus exclue aujourd'hui, un nouveau prétendant serait prêt à tenter sa chance pour le Matador.

Alors que son départ à la fin de la saison semblait acté, Edinson Cavani pourrait finalement prolonger son contrat avec le PSG. En effet, la crise sanitaire du moment amènerait Leonardo à s'interroger sur l'avenir de l'international uruguayen, d'autant plus que ce dernier souhaiterait rester en Europe. Edinson Cavani reste toutefois dans le viseur de Manchester United et de l'Inter Milan, le directeur sportif parisien devra donc se montrer convaincant s'il souhaite conserver le meilleur buteur de l'histoire du PSG. En attendant l'avancée des discussions, un nouveau prétendant aurait fait irruption pour l'attaquant de 33 ans.

Fenerbahçe s'attaque à Cavani