Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce constat clair sur la succession de Lionel Messi !

Publié le 28 avril 2020 à 22h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi se rapproche progressivement de la fin de sa carrière, Ronald Koeman considère que le FC Barcelone doit se préparer dès maintenant à la succession de l’attaquant argentin.

En plus de travailler sur les contours de son prochain mercato estival, le FC Barcelone va devoir gérer un dossier des plus sensibles dans les prochaines semaines : celui de la prolongation de Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’Or de 32 ans arrivera au terme de son contrat en juin 2021, et l’inquiétude monte parmi les supporters des Blaugrana à ce sujet puisque les négociations trainent en longueur. En effet, en dépit de son âge avancé, La Pulga est plus que jamais le maitre à jouer d’un FC Barcelone qu’il tient à bout de bras ces dernières années grâce à ses performances toujours autant sensationnelles. Cependant, au-delà du risque de le perdre dans un an s’il ne prolonge pas son bail en Catalogne, ce qui ne semble pas être un scénario envisagé pour l’heure, il est clair que le Barça va devoir se préparer à l’après Lionel Messi qui interviendra dans quelques années. Une situation que redoutent beaucoup d’observateurs du FC Barcelone tant la tâche sera des plus complexes.

« Sans Messi, rien ne sera plus jamais pareil »