Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Bakayoko !

Publié le 29 avril 2020 à 20h15 par D.M.

L'AS Monaco aurait décidé ne pas lever l’option d’achat de Tiémoué Bakayoko qui devrait retourner à Chelsea. De quoi ouvrir la porte au PSG ?

Désireux de renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo s’active pour enregistrer l’arrivée de renforts et suit la situation de plusieurs joueurs. Ismaël Bennacer (Milan AC), Sandro Tonali (Brescia), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Fabian Ruiz (Napoli), Houssem Aouar (OL) font tous partie de la short-list de Leonardo selon nos informations. Mais le directeur sportif du PSG s’intéresse également à Tiémoué Bakayoko prêté cette saison par Chelsea à l’AS Monaco. Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport, des discussions ont eu lieu entre le directeur sportif parisien et l’entourage du joueur afin de tenter de faire avancer ce dossier. Mais le club monégasque pourrait décider de lever l’option d’achat présente dans le contrat de Tiémoué Bakayoko, ce qui par la même occasion entérinerait les espoirs du PSG. Le 27 avril, le 10 Sport annonçait que l'ASM n'avait pas l'intention de s'offrir définitivement le milieu de terrain de 25 ans.

Bakayoko ne restera pas à Monaco