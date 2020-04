Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle pépite de Setién sur le départ ?

Publié le 30 avril 2020 à 1h00 par D.M.

Considéré comme un grand espoir au sein du FC Barcelone, Alex Collado pourrait être prêté la saison prochaine. Plusieurs clubs de Liga se seraient positionnés.

Le FC Barcelone, comme tous les grands clubs européens, n’a que très peu de place dans son équipe première pour les jeunes joueurs. Certains éléments issus du centre de formation sont obligés de quitter le club afin de trouver du temps de jeu et progresser. La saison dernière, le FC Barcelone a du prêter plusieurs pépites à l’instar d’Oriol Busquets (prêté à Twente), Moussa Wagué (prêté à l'OGC Nice) ou encore Juan Miranda (prêté à Schalke 04). Et un nouveau membre de la Masia pourrait plier bagage et quitter le club blaugrana à l’intersaison.

Alex Collado prêté la saison prochaine ?