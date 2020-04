Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce forte sur l'avenir d'Arthur !

Publié le 29 avril 2020 à 23h30 par A.D.

Alors qu'il figurerait sur les tablettes du PSG, de la Juventus et de l'Inter, Arthur Melo pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Robert Fernandez, prédécesseur d'Eric Abidal, a conseillé au Barça de conserver son milieu de terrain brésilien.

Le Barça doit absolument conserver Arthur Melo. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Robert Fernandez. Alors qu'Arthur Melo serait dans le viseur du PSG, de la Juventus et de l'Inter, l'ancien secrétaire technique du FC Barcelone, a milité pour qu'Eric Abidal, son successeur, bloque son départ.

«Ce serait une erreur pour Arthur de partir»