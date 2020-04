Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme mise au point d’Arthur pour son avenir !

29 avril 2020

Ces derniers jours, les rumeurs se sont multipliées concernant l’avenir d’Arthur. De quoi obliger le joueur du FC Barcelone a monté au créneau.

Si la plupart des joueurs du FC Barcelone serait sur le marché, Arthur cristallise actuellement toutes les attentions. En effet, le Brésilien est très courtisé et pourrait faire rentrer de l’argent dans les caisses blaugrana. Plusieurs clubs seraient intéressés à l’instar de l’Inter Milan, où Arthur pourrait être dans la balance pour Lautaro Martinez, ou la Juventus, qui pourrait l’échanger avec Miralem Pjanic. Ce mercredi, la presse italienne assure même que le PSG envisagerait un échange entre le milieu de terrain de Blaugrana et Leandro Paredes.

« La seule option qui m’intéresse est de continuer à Barcelone »