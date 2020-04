Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Onana vers le FC Barcelone ? La réponse

Publié le 29 avril 2020 à 13h15 par D.M.

Alors que le quotidien néerlandais De Telegraaf annonçait que le FC Barcelone était intéressé par André Onana, la presse catalane dément formellement ces informations.

Malgré le recrutement de Keylor Navas lors du dernier mercato estival, le PSG explorerait le marché afin de dénicher le successeur du portier costaricien. Leonardo aurait notamment ciblé André Onana qui a officialisé son départ de l’Ajax après cinq ans de bons et loyaux services : « Ces 5 années ont été fantastiques, mais c’est le moment d’aller de l’avant . » En plus du PSG, Chelsea et surtout le FC Barcelone auraient également coché le nom du gardien camerounais. De Telegraaf annonçait ce mardi que le club blaugrana était intéressé par l’idée de recruter André Onana lors du prochain mercato et serait prêt à inclure dans l’opération Riqui Puig, Neto, Carles Alena ou encore Alex Collado. Mais la presse catalane dément fermement ces informations.

Le FC Barcelone pourrait laisser la voie libre au PSG