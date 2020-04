Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision radicale prise pour Coutinho ?

Publié le 29 avril 2020 à 20h30 par J.-G.D.

En réponse à la question sur le futur de Philippe Coutinho, Gianluca Di Marzio, journaliste italien, explique que la direction du Barça cherche à se séparer de son joueur.

Troisième joueur le plus cher dans l’histoire, depuis son transfert au FC Barcelone à l’hiver 2018 (180M€, bonus compris), Philippe Coutinho n'est pas à la fête. Incapable de trouver sa place chez les Blaugrana , l'international brésilien n'avait plus le choix : il devait quitter le Barça l'été dernier. En prêt au Bayern Munich, l'ailier de 27 ans tente de retrouver des couleurs avant de revenir en Catalogne. Mais l'avenir de Coutinho ne s'inscrirait plus à Barcelone selon les propos de Gianluca Di Marzio, journaliste pour Sky Sports .

« Coutinho est l'un des joueurs que Barcelone aimerait vendre »