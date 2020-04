Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce du clan Arthur sur son avenir !

Publié le 29 avril 2020 à 19h30 par T.M.

Les informations se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément pour l’avenir d’Arthur. Un proche du Brésilien a d’ailleurs fait le point sur les intentions du FC Barcelone.

La grande braderie serait ouverte au FC Barcelone ! Pour financier son mercato, le club catalan serait disposé à se séparer de quasiment tous ses joueurs. Comme l’explique ESPN , seuls Lionel Messi, Frenkie De Jong et Marc-André ter Stegen ne seraient pas sur la liste des transferts. De quoi ouvrir la porte à un possible départ d’Arthur, notamment annoncé dans le viseur de la Juventus. Selon ESPN, le Barça réclamerait 60M€ pour le Brésilien, qui a d’ailleurs clamé ce mercredi son envie de continuer en Catalogne, en réponse aux rumeurs sur son avenir. D’ailleurs, son entourage a confirmé cela, faisant par la même occasion une étonnante révélation sur la position des Catalans.

« Le Barça lui a dit qu’il comptait sur lui »