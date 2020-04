Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal aussi sous le charme d’un coéquipier d’Amine Harit ?

Publié le 29 avril 2020 à 15h00 par D.M.

A la recherche de renforts dans l'entrejeu, le FC Barcelone aurait ciblé Suat Serdar qui évolue cette saison à Schalke 04.

Le FC Barcelone pourrait se séparer de plusieurs milieux de terrain lors du prochain mercato. Selon la presse italienne, Arthur pourrait prendre la direction de l’Italie où les dirigeants de la Juventus apprécieraient son profil. Ivan Rakitic et Arturo Vidal voient, eux, leur contrat arriver à échéance en juin 2021 et le FC Barcelone pourrait les transférer afin de récupérer des liquidités. Les dirigeants catalans se seraient mis à la recherche de nouveaux éléments afin de combler ces possibles départs. Mundo Deportivo annonce ce mercredi qu’Amine Harit figurerait toujours sur les tablettes du club blaugrana , mais Schalke 04 ne serait pas vendeur. En plus du joueur marocain, le Barça aurait ciblé un autre milieu de terrain appartenant au club allemand.

Serdar prêt à aller au Barça ?