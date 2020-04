Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Changement de programme pour Ndombele ?

Publié le 29 avril 2020 à 18h15 par Alexis Bernard

Après des débuts compliqués à Tottenham, Tanguy Ndombele se retrouve courtisé par le marché des transferts. Et même si José Mourinho compte sur lui, les Spurs n’excluent rien pour le milieu de terrain de l’équipe de France. Explication.

Pour le début de leur collaboration, José Mourinho et Tanguy Ndombele n’ont pas réussi à trouver la bonne méthode pour que le duo fonctionne. Et après une période de tâtonnement, les deux hommes tentent de repartir du bon pied. Comme révélé par le10sport.com le 18 avril dernier, José Mourinho compte sur Tanguy Ndombele pour la saison prochaine et n’envisage pas de le vendre cet été. Ses qualités pour animer l’entrejeu des Spurs feront partie de l’architecture de l’équipe construite par le Special One. Pour autant, selon nos sources, le dossier n’est pas aussi simple qu’il n’en a l’air. Si la position de Mourinho semble ferme, elle ne peut s’exempter des intentions de Tottenham vis-à-vis de Tanguy Ndombele, acheté 60 millions d’euros l’été dernier, soit le plus gros transfert de l’histoire des Spurs.

Tottenham ne veut pas perdre d’argent