EXCLU - Mercato - PSG : Mourinho ne lâchera pas Ndombele !

Publié le 18 avril 2020 à 15h30 par Alexis Bernard

Après plusieurs informations liées à un possible départ de Tanguy Ndombele de Tottenham, nourri par les intérêts du PSG et de Barcelone, le10sport.com est en mesure de livrer la position de José Mourinho dans ce dossier.

La collaboration entre Tanguy Ndombele et José Mourinho a mal commencé. Le milieu de terrain français s’est heurté à l’exigence d’un entraîneur qui attend bien plus que ce qu’il a pu montrer ces derniers mois à Tottenham. Ce petit froid a ensuite fait naître plusieurs rumeurs autour d’un départ de Tanguy Ndombele l’été prochain. Il serait ainsi question d’un intérêt du PSG mais également du FC Barcelone.

Mourinho croit en Ndombele