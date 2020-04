Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros revirement de situation pour Ndombele ?

Publié le 26 avril 2020 à 1h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG, Tanguy Ndombele intéresserait également le FC Barcelone qui compterait proposer des joueurs en échange du milieu de terrain de Tottenham. Cependant, les Spurs seraient à l’initiative d’une telle opération. Explications.

Une chose semble évidente à ce jour : Tanguy Ndombele n’a pas donné satisfaction à José Mourinho qui est devenu l’entraîneur de Tottenham en novembre dernier. The Special One a attaqué à deux reprises la recrue phare du dernier mercato estival des Spurs dans les médias. Des critiques que le principal intéressé aurait très mal pris. De quoi l’inciter à un départ ? Pas vraiment. Le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 18 avril dernier que José Mourinho n’a pas l’intention de se séparer de l’international français. Le technicien portugais prévoit même de faire de Ndombele un élément indispensable de son milieu de terrain la saison prochaine alors que le PSG ainsi que le FC Barcelone aimeraient recruter l’ancien de l’OL.

Tottenham, l’instigateur d’un échange XXL avec le Barça ?