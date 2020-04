Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pini Zahavi pour faire les affaires de Mourinho ?

Publié le 25 avril 2020 à 17h15 par Th.B.

Faisant de Thomas Meunier sa priorité pour le poste de latéral droit cet été, José Mourinho aurait fait savoir au joueur du PSG qu’il devrait convaincre le président de Tottenham de changer sa politiquement de recrutement pour le faire signer. Meunier pourrait notamment compter sur Pini Zahavi. Explications.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 5 avril dernier, Thomas Meunier n’a pas encore signé de contrat avec le Borussia Dortmund, bien que le club de la Ruhr est à ce jour le mieux placé pour recruter le latéral droit du PSG dont le bail arrivera à expiration en juin prochain. De quoi permettre à José Mourinho de garder espoir pour Thomas Meunier, The Special One voyant en l’international belge le choix parfait pour concurrencer Serge Aurier la saison prochaine à Tottenham. ESPN a révélé ce samedi que Mourinho aurait contacté Meunier pour lui faire savoir qu’il est sa priorité et qu’il devrait cependant convaincre Daniel Levy de le recruter, le président de Tottenham préférant miser sur des profils plus jeunes.

Pini Zahavi susceptible de débloquer le dossier Meunier en faveur de Mourinho