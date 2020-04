Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho aurait lâché un énorme conseil à Thomas Meunier !

Publié le 25 avril 2020 à 14h15 par T.M.

Pour convaincre de Thomas Meunier de le rejoindre à Tottenham, José Mourinho aurait personnellement appelé Thomas Meunier. Une discussion durant laquelle le Special One aurait lâché un message fort au Belge.

Où s’écrira l’avenir de Thomas Meunier ? En fin de contrat au PSG, le Belge donnerait toujours sa priorité au club de la capitale, mais Leonardo semble avoir d’autres plans. Un départ semble se profiler pour le latéral, notamment annoncé dans le viseur du Borussia Dortmund et de Tottenham. José Mourinho aurait d’ailleurs décidé de prendre les choses en main. Selon les dernières informations de L’Equipe , l’entraîneur des Spurs aurait ainsi appelé personnellement Meunier pour le convaincre de le rejoindre à Londres. Une tendance confirmée ce samedi par ESPN , qui va un peu plus loin sur la teneur de ces échanges entre les 2 hommes.

Meunier devra convaincre le patron de Tottenham !

Comme l’annonce le média britannique, José Mourinho aurait bel et bien appelé Thomas Meunier il y a 2 jours. Bien que certains annoncent que le joueur du PSG aurait déjà un accorde avec Dortmund, cela n’aurait pas refroidi le Special One et le Belge aurait été flatté de cette marque d’intérêt. De quoi rapprocher Meunier de Tottenham ? Mourinho aurait toutefois fait passer un message fort au Parisien. Si ce dernier veut le rejoindre à Londres, il faudra avant qu’il réussisse à convaincre Daniel Levy, patron des Spurs. Ce dernier souhaiterait rajeunir l’effectif et le profil du latéral de 28 ans ne serait pas en adéquation abec ce projet. Thomas Meunier saurait donc ce qu’il lui reste à faire.